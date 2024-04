Ciclismo – Castiglione, venerdì 26 incontro pubblico con Sonny Colbrelli

Castiglione Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Castiglione e dal comitato locale di tappa per avvicinarsi al 18 maggio, data della 14esima frazione del Giro d’Italia, la cronometro individuale da piazza San Luigi a Desenzano del Garda, venerdì 26 aprile alle 20.30, all’interno della sala civica di Palazzo Menghini, è in programma un interessantissimo incontro pubblico con l’ex campione di ciclismo Sonny Colbrelli. Il Cobra, ora direttore sportivo, racconterà aneddoti, esperienze e storie, su e giù dalla bicicletta. In particolar modo, l’epica affermazione del 3 ottobre 2021, quando si aggiudica la 118esima edizione della Parigi-Roubaix in una gara contrassegnata dalla pioggia torrenziale e da quello scatto che resterà negli annali del ciclismo e nella memoria di tifosi e appassionati: Sonny, una maschera di fango e stanchezza, mentre alza le mani al cielo per aver tagliato per primo il traguardo. Oppure, quando dopo aver terminato una tappa del Giro di Catalogna del 2022, è vittima di convulsioni che lo portano a subire un arresto cardiaco. Al ciclista, poi, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che ne ha decretato, di fatto, la fine dell’attività agonistica.

Angelo Maria Castaldo