Furtarello al Carrefour finisce in rapina impropria: caccia a due baby-ladri

MANTOVA Hanno nascosto generi alimentari, (in particolare bevande a base di latte), sotto i propri giacconi per poi darsi alla fuga senza pagare, non prima però di spintonare un dipendente del supermercato, messosi in mezzo per fermarli. Autori del furto, tramutatosi alla fine in rapina impropria, due ragazzi stranieri, con tutta probabilità ancora minorenni. Il raid predatorio, occorso al Carrefour di piazza Cavallotti, risale all’altro ieri nel tardo pomeriggio. A quel punto, con i baby ladri riusciti a dileguarsi, ai responsabili della sicurezza dell’esercizio commerciale non è rimasto altro da fare che avvertire la questura, che ora si sta occupando del fatto. Sul posto è quindi giunta in pochi istanti una Volante della Polizia per raccogliere informazioni sui due giovani fuggitivi da parte dei testimoni.