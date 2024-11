Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food rompe il digiuno da vittorie: 4-2 alla Virtus Servigliano

BAGNOLO SAN VITO A Bagnolo i tifosi non si annoiano di certo. Ieri sera, contro la Virtus Servigliano, ennesima maratona dell’Alfa Food in questo combattutissimo campionato, terminata dopo quasi 4 ore di gioco con il successo per 4-2. Match tiratissimo che ancora volta ha messo in evidenza il valore del trio bagnolese, e ovviamente degli avversari. Jordy Piccolin (3-1) e Francisco Sanchi (3-2) hanno portato subito la Bagnolese sul 2-0, battendo rispettivamente Ryuusei Kawakami e il talento Danilo Faso, ma Adam Szudi ha accorciato superando Damien Provost 3-0. Ottimo ancora Sanchi a mandare a vuoto Kawakami, ma ancora Szudi ha fatto il colpaccio su Piccolin per 3-2. Tocca all’ultimo match decidere se sarà pari o vittoria per l’Alfa Food. Provost ha fatto valere la sua esperienza sul giovane Faso e vinto 3-2 per il 4-2 finale, che ha regalato la prima vittoria alla Bagnolese. «E’ stata davvero una bellissima partita – afferma il dt Cristina Semenza – come sempre super tirata. Vittoria sofferta ma meritata. Servigliano ha confermato che in questo campionato non ci sono avversari facili. Bisogna lottare, faticare ed essere attenti su ogni dettaglio. Ben venga questa vittoria e bravissimi tutti.