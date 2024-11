Rugby Serie A Elite – Primo successo in Coppa: i giovani del Viadana rifilano 10 mete alla Lazio (14-68)

ROMA Il Rugby Viadana passa a Roma sulla Lazio e continua la striscia positiva.

I gialloneri hanno affrontato la sfida di Coppa Italia con ben 12 under 23 e hanno trovato il giusto swing che ha portato al 14-68 finale, con i ragazzi di coach Pavan trionfanti con ben 10 mete al “Giulio Onesti”, casa della Lazio. Apre le danze al 10’ Mannucci e dopo due minuti arriva la replica, questa volta dalla trequarti con Ciardullo che varca la linea di meta. La prima frazione di gioco è un monologo veemente dei mantovani che vanno a referto anche con Bussaglia al termine del primo quarto di gara. Nel secondo tempo va a bersaglio Maestri che contribuisce a scavare un solco molto profondo, addirittura irreversibile per i capitolini. Al 53’ Bussaglia firma il proprio hattrick, infila il tris che mette in ghiaccio la sfida, ma c’è ancora tempo per un ultimo ruggito che porta il nome di Brisighella che all’80’ marca la propria meta. Manuel ha infilato ben sei calci dalla piazzola come trasformazione delle mete messe a segno. «Nonostante i molti cambi e giocatori che avevano bisogno di alzare il minutaggio – sottolinea coach Pavan – la performance è stata di qualità e il ritmo alto. Una prova importante che risponde alle richieste del club: una strada comune tra prima squadra e Caimani. Ricordiamoci che è un percorso per tanti ragazzi giovani, chiamati a fare tanti sacrifici come i doppi allenamenti e hanno risposto in modo molto positivo. Questa è l’impronta voluta dalla società».

Il prossimo appuntamento ci porta al 17 novembre alle 14.30 quando i leoni incroceranno i guantoni nuovamente con i biancocelesti per la quinta giornata di campionato, in cui spicca il derby emiliano tra Valorugby e Colorno al Mirabello di Reggio Emilia.