Tennis tavolo Serie A1 maschile – PaninoLab da applausi ma in finale va Messina (3-2)

MESSINA Il sogno della PaninoLab svanisce in semifinale, ma i bagnolesi meritano comunque un grande applauso per aver reso la vita difficilissima a Messina. Davvero combattuta la gara giocata nella palestra di Villa Dante. I favoriti siciliani l’hanno spuntata 3-2 con due punti alla fine risultati decisivi del mantovano Matteo Mutti. In finale affronteranno l’Apuania Carrara, che ha battuto 3-0 il Norbello. Per la cronaca: è dal 2021 che le due squadre si contendono lo scudetto in finale.

TOP SPIN MESSINA-PANINOLAB BAGNOLESE 3-2

Matteo Mutti-Francisco Sanchi 3-2 (7-11, 11-4, 11-9, 6-11, 11-8)

Niagol Stoyanov-Andrei Istrate 1-3 (8-11, 11-13, 11-3, 9-11)

Antonino Amato-Jordy Piccolin 2-3 (11-9, 10-12, 11-13, 14-12, 5-11)

Matteo Mutti-Andrei Istrate 3-0 (11-7, 11-9, 11-3)

Antonino Amato-Francisco Sanchi 3-1 (12-10, 12-14, 11-9, 11-5)