Tennis tavolo Serie A1 femminile – La Brunetti regola il Prato (3-0) e conquista la finale col Sudtirol

CASTEL GOFFREDO Tutto come da copione in casa Brunetti. Ieri le campionesse d’Italia in carica, al PalaTennistavolo “Elia Mazzi”, hanno superato 3-0 il Prato. Sarà quindi ancora finale: l’ottava di fila e per il 21esimo titolo. Avversario il Südtirol dell’ex Gaia Monfardini, che ha piegato 3-2 il Quattro Mori: domani a Bolzano gara-1 e sabato al PalaMazzi (ore 16) gara-2.

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO-CIATT PRATO 3-0

Bernadette Szocs-Magdalena Sikorska 3-0 (11-6, 11-5, 11-8)

Andreea Dragoman-Chiara Colantoni 3-2 (4-11, 11-6, 11-5, 4-11, 11-6)

Nikoleta Stefanova-Giorgia Piccolin 3-2 (7-11, 6-11, 11-8, 11-3, 11-9)