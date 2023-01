MANTOVA – Sarà il vescovo Marco Busca a presiedere la celebrazione eucaristica in suffragio del papa emerito Benedetto XVI che si terrà domani alle 18 in Duomo. La messa sarà concelebrata con tutti i membri del Capitolo della Cattedrale. Anche nelle altre parrocchie della diocesi verranno celebrate messe in suffragio del papa emerito, negli orari e nei giorni che saranno concordati dalle diverse comunità locali.