Pole Dance – Lo show Smirnov Academy incanta il pubblico del “Pole Art Italy”

CASALOLDO Pioggia di medaglie e riconoscimenti per la Smirnov Acrobatic Academy impegnata lo scorso weekend ad Asti al “Pole Art Italy 2024”, la competizione di Pole Dance più attesa della stagione, giunta quest’anno alla decima edizione. Nel ricco bottino conquistato dal team asolano sono finite 2 medaglie d’oro, altrettanti “Best Prizes”, un argento e 3 bronzi. Nel dettaglio, Francesca Luzi ha vinto il “Best Prize” nella categoria Senior Women Advance; stesso riconoscimento per Giada Fabris nella categoria Senior Women Semi Pro; Elena Arienti si è classificata 1ª tra le Senior Women Semi Pro; Elena Rebecchi si è piazzata al 3° posto nella categoria Master Amateurs 40+; Tiffany Burgess è giunta seconda tra le Master Semipro 40+; Federica Morabito e Monica Pinzi sono salite sul terzo gradino del podio nella categoria Senior Double Élite; Federica ha trionfato nel concorso individuale e, dulcis in fundo, Karlotta Smirnov si è classificata al terzo posto nella categoria Stars, la più alta della competizione. Hanno rappresentato la squadra asolana nella kermesse andata in scena al Teatro Alfieri di Asti anche Marta Belotti e Giada Isceri nella categoria Senior Women Amateurs Standard; Chiara Peirone nella Senior Women Advance; Susanna Grillo tra le Master Advance 40+; Aurora Arienti e Linda Torreggiani nella categoria Junior Élite 11-14. Anche loro hanno fatto il pieno di meritati applausi.

«In conclusione – dice Carlotta Bonazzoli, in arte Karlotta Smirnov, coach (insieme al marito Luca Badinelli) e fondatrice dell’Accademia – vorrei esprimere un sentito ringraziamento a ciascuna delle mie atlete per il loro costante contributo, la loro quotidiana dedizione e collaborazione: senza il vostro impegno e sostegno, non avremmo potuto ottenere questi risultati straordinari. Sono orgogliosa di voi».