Calcio Serie C – Mantova, Ceresoli e la vittoria sul Renate: “Siamo stati squadra”

MANTOVA Buona prestazione per il difensore Andrea Ceresoli: «Purtroppo ci abbiamo impiegato quasi una stagione intera per raggiungere le due vittorie consecutive – afferma – . Ma adesso che è il momento più importante, ci siamo finalmente riusciti. Mancano ancora due partite, quindi non è finita perché vogliamo portare a casa la terza contro la Pro Vercelli». Contro il Renate il Mantova ha dimostrato di essere una vera squadra e di riuscire a recuperare lo svantaggio, anche grazie alla panchina: «Sicuramente i cambi del mister ci hanno aiutati – dice orgoglioso – . Sia là davanti che a centrocampo, dove hanno portato freschezza e vivacità. Probabilmente dopo il gol ci siamo abbattuti un pochino, ma per orgoglio e necessità siamo riusciti a ribaltarla, finendo come doveva andare». A mente lucida, il difensore analizza le varie fasi della partita: «Abbiamo disputato un buon primo tempo, ma devo dire che anche nel secondo (con i cambi) abbiamo dimostrato di essere squadra, ribaltando il risultato. È sempre molto bello giocare davanti a così tanta gente, soprattutto in una giornata ricca di emozioni e gioie». Commento finale sull’episodio di un possibile fallo ai suoi danni, che avrebbe potuto tramutarsi in rigore: «Mi è sembrato un buon arbitraggio a parte il primo tempo in cui, secondo me, c’era un fallo sul finale per noi. Poi per il resto tutto normale. Il rigore che ho reclamato? Ha fatto bene l’arbitro a non concederlo».