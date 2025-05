Torna il calcio sotto le stelle e lo spettacolo dei tornei estivi. Si parte lunedì 26 col “Città di Suzzara”

Mantova Dopo mesi di attesa e preparazione, è finalmente tempo di estate e dei tornei di calcio a 7 in provincia di Mantova. Un appuntamento fisso per appassionati, giocatori e tifosi, che anche quest’anno potranno godersi un calendario fitto di eventi e competizioni spettacolari. Si parte subito forte: questa sera prende il via il torneo “Città di Suzzara”, che dopo sei anni di assenza torna a far battere i cuori allo stadio “Allodi”. Organizzato da Daniel’s Friends con il patrocinio del Comune, il torneo suzzarese – giunto alla 7ª edizione – riaccende i riflettori da questa sera per un mese, fino al 26 giugno, con dodici squadre suddivise in due gironi pronte a darsi battaglia tra partite combattute, tifo caloroso e un punto ristoro che promette serate all’insegna del gusto e della convivialità. Le gare odierne, a partire dalle ore 20, sono quelle del girone A: Bar 501-Piemme; La Verace-Iveco Cedas; Pizzeria Oltremare Guastalla-Ristorante Da Cuomo. Mercoledì le prime sfide del gruppo B: Termoidraulica EL-Partenhope; Footbalos-NCM Pavimenti; Montanari Bevande-DMS.

“Non è solo un torneo, è un ritorno. È una festa”, lo slogan perfetto per raccontare un evento che va oltre lo sport, diventando vero collante sociale per tutta la comunità locale.

Ma Suzzara non sarà l’unico epicentro del calcio estivo mantovano. Il 9 giugno prenderà il via anche il 9° “Memorial Michele La Fata” a Borgofranco Po, appuntamento fisso e amatissimo che si concluderà con la finalissima del 4 luglio. Anche qui, il campo si trasforma in un vero “Teatro dei Sogni”, con una partecipazione sempre più ampia di squadre, tifosi e sponsor, pronti a rendere unica ogni serata. La macchina organizzativa è ormai rodata, e lo dimostra il successo della raccolta sponsor, che ha confermato la fiducia di tanti sostenitori nel progetto.

Spazio anche a Volta Mantovana, dove il 16 giugno si alzerà il sipario sul torneo “Il Mincio è sempre più blu”, giunto alla 9ª edizione e ospitato come sempre sul campo sintetico di via Borgo Stazione. Un appuntamento che negli anni è cresciuto in numeri, partecipazione e qualità, trasformandosi in un vero punto di riferimento per il calcio estivo dell’Alto Mantovano.

E poi c’è il ritorno di un’altra grande classica: l’8ª edizione del “Torneo Città di Mantova”, l’unico torneo di calcio a 7 che si gioca nel cuore della città, all’Arena di Piazza Virgiliana. Si parte il 9 giugno, con la finalissima in programma il 3 luglio: una cornice unica per un torneo che unisce sport, spettacolo e cultura urbana, capace ogni anno di richiamare squadre competitive e un pubblico trasversale.

Insomma, da Suzzara a Mantova, passando per Borgofranco nella Bassa e Volta in collina (e altri ancora), l’estate virgiliana si tinge dei colori del calcio a 7, tra sfide accese, birra fresca e voglia di stare insieme. Perché in fondo, come recitano gli slogan che accompagnano questi tornei, non si tratta solo di sport: è una festa, una passione condivisa, un modo di ritrovarsi sotto le stelle.