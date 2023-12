Torna in città lo show della Danza Sportiva: l’Universal Championships al PalaUnical dall’11 al 14 gennaio

Mantova Ritorna in città lo spettacolo dell’Universal Championships di Danza Sportiva. La 14ª edizione sarà ospitata al PalaUnical dall’11 al 14 gennaio. L’evento internazionale, presentato ieri in Comune, vedrà come protagoniste le due discipline “madri” della danza sportiva di coppia: le Danze Standard (Walzer Lento, Tango, Walzer Viennese, Slow Fox Trot e Quick Step) e le Danze Latino-Americane (Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso Doble e Jive). «Tramite la danza, come disciplina sportiva, passano dei messaggi importanti e molto attuali – parole dell’assessore Chiara Sortino – il coinvolgimento delle fasce più giovani si sposa con le nostre politiche di educazione indirizzate ai sani stili di vita, allo sport, gioco e divertimento».

«Le gare saranno divise per categorie di età, Under 21, Youth e Senior – spiega il presidente di Universo Danza Srl, e organizzatore dell’evento, Nicola Regnoli – ogni giornata con lo stesso schema: di giorno le eliminatorie; mentre la sera ci saranno le categorie di eccellenza». Sono attese circa 1.750 coppie partecipanti (3.500 ballerini) provenienti da 40 diverse nazioni. «E’ previsto anche un percorso di Arte e Cultura – spiega il referente e coordinatore dell’evento, Luigi Parolini – così da dar modo ai competitori, agli accompagnatori ed al pubblico di poter visitare, in concomitanza alla competizione, i monumenti simbolo di Mantova e Sabbioneta».