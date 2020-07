Volley B1 femminile – L’Ngs Porto insegue Maghenzani e Saccani

MANTOVA Il Porto continua a trattare per il martello Micole Maghenzani, ultima stagione a Ostiano, che già in precedenza aveva giocato per tre stagioni nel team della presidentessa Carmen Rossi. La trattativa è ben avviata, ma c’è qualche problema da superare. Al contempo, per l’avventura in B1, l’Ngs avrebbe nel mirino un’altra pallavolista mantovana, il libero classe ’99 Lucrezia Saccani (in foto), che nell’ultima stagione ha militato in una compagine del Brindisino, il Damiano Spina Oria (B2 girone I). E’ cresciuta a Curtatone con Guido Beccari. Nell’Ostiano nella scorsa stagione ha giocato un’altra pallavolista mantovana, il martello Debora Lucchetti, che il sodalizio cremonese non ha confermato: sta riflettendo sulla possibilità di continuare a giocare oppure smettere.

Serie D/f Crl – La Polisportiva Riva di Suzzara conferma il libero Giada Faggin.