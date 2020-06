Volley B1 femminile – Volta completa lo staff tecnico

VOLTA MANTOVANA Leonardo Camarini lascia l’Ngs Porto – nell’ultima stagione è stato il vice di Biagio Marone – per assumere lo stesso ruolo nella Nardi Volta, dove sarà l’assistant coach di Matteo Solforati. La nuova coppia di allenatori rileva Federico Bonini e Alberto Leali, approdati all’Ostiano. E’ stato dunque completato lo staff tecnico del team del presidente Sergio Longhi. Camarini affiancherà Solforati, un allenatore che seppur ancora giovane vanta un curriculum di tutto rispetto: nell’ultima stagione ha guidato le anconetane del Castelbellino, impegnate nel girone C della B1 femminile, e in carriera ha già ottenuto ben quattro promozioni. Il coach mantovano, figura importante al Porto, vanta anche nel 2010 il titolo lombardo U13 misto con lo Splendor Marmirolo. Team manager sarà ancora la confermatissima Silvia Terzidieci. Come preparatore atletico è stato scelto Jonathan Marian. Caterina Gandolfo svolgerà ancora le mansioni di aiutante preparatore e infine Pietro Cecco è stato confermato come fisioterapista.

Per quanto riguarda l’organico, dopo la conferma del libero Veronica Di Nucci e della centrale Alice Benetti, in questo ruolo ha dato la sua disponibilità anche Sofia Ferrarini. Il diesse Alberto Roffia in questi giorni parlerà con tutte le atlete per verificare chi vorrebbe restare e chi vorrebbe lasciare, per poi sondare il mercato in cerca di nuovi innesti.