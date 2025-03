Volley femminile – Giulia Melli, un finale di stagione dolceamaro

ROMA Dolce e amaro il finale di stagione della mantovana Giulia Melli. La schiacciatrice di Roma ha perso proprio nell’ultima gara di regular season, per mano di Pinerolo, la possibilità di rimanere in A1 anche per il prossimo campionato. La retrocessione in A2 è stato un duro colpo che però è stato prontamente assorbito dalla possibilità di tornare in campo. Con Chieri le capitoline hanno giocato in Piemonte gara-1 di finale di Cev Challenge Cup, che in ogni caso sancirà il trionfo di un’italiana. In attesa del match di ritorno nella capitale martedì 11, in cui invitiamo gli appassionati di volley a fare il tifo per Giulia. Roma ha vinto gara-1 in trasferta battendo al tie break la quinta forza del campionato. Il 15-12 finale ha suggellato il successo di Melli e compagne e proprio la mantovana ha messo a terra l’ultimo punto fermando il tentativo di rimonta di Chieri. Il controllo al video check sulla schiacciata di Giulia ha sancito il tocco del muro piemontese e la vittoria in gara-1 delle romane, chiamate ora a completare l’opera nel match di ritorno. Dopo l’amarezza per la retrocessione in A2 è arrivato dunque il momento di mettere in bacheca un alloro europeo con gara-2.

Questo il commento di Giulia sul momento che sta vivendo con le compagne: «Dopo la partita che ha decretato la retrocessione in A2 ci siamo rimaste molto male perché non ce lo aspettavamo. Abbiamo cercato di raccogliere in fretta i pezzi per giocarci più spensierate possibile la finale di Challenge Cup. Volevamo goderci le ultime due partite insieme e finire al meglio la stagione divertendoci. Chieri è squadra tosta e questo rimane l’obiettivo. Ce la metteremo tutta sperando che vada bene».