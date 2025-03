Calcio Prima Categoria – Sporting Club, missione compiuta. Batte il Pescarolo (0-2) e sale a -2 dalla vetta

PESCAROLO Lo Sporting Club centra una vittoria fondamentale nel recupero contro il fanalino Pescarolo e si porta al secondo posto, a soli due punti dalla capolista Calcinato. Il match si sblocca al 19’ con un rigore trasformato da Scalvenzi, concesso per un fallo in area su Valenza. Nel primo tempo, lo Sporting sfiora il raddoppio al 25’ con una punizione di Scalvenzi che si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi, Valenza fallisce un’occasione clamorosa a porta quasi sguarnita, servito da Rovetta. Il Pescarolo prova a reagire, aumentando l’intensità nella prima parte del secondo tempo, ma senza creare veri pericoli. Al 79’ il sigillo finale: Rovetta trova Forgione, che serve Delmenico per il 2-0 definitivo, che fa scorrere i titoli di coda. Resterà in panchina anche per la prossima gara il traghettatore Mazzoni. Ora testa a domenica, quando lo Sporting affronterà un altro esame importante sul campo della Leoncelli: serve continuità per non perdere contatto nella lotta per il primato.