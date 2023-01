Volley femminile – Il Porto U18 in luce: terzo e quinto posto all’Happyfania

RIMINI Si è conclusa ieri in Romagna la decima edizione dell’Happyfania, rassegna giovanile di pallavolo. In gara vi erano due squadre Under 18 del Porto: Pizzeria 80Voglia allenata da Cristian Luppi, impegnata anche nel girone A della D lombarda, ed Ngs di Mauro Oriente, sostituito per la trasferta in Romagna da Giulia Fabretto, Quest’ultimo team partecipa alla Seconda Divisione virgiliana, una sorta comunque di Under 16. La compagine in mano a Luppi aveva trionfato nella precedente edizione, ma stavolta il colpo non le è riuscito, avendo chiuso al terzo posto. Nella fase a gironi, incluso nel B, ha piegato per 2-0 Villa Verucchio e Alzanese di Alzano Lombardo, mentre l’altra squadra di Porto, inserita nel girone F, ha perso 2-0 con le padrone di casa del Bellaria Igea Marina, ma si è rifatta col 2-1 sulle orobiche di Cenate Sotto.

Nella seconda fase il sestetto di Luppi, incluso nel girone H, ha messo sotto per 2-0 Majestic Seregno e Loreto, mentre il team della Fabretto, inserito nel girone M, con un doppio 2-0 ha superato Campagnola Lissone e Volleyrò Casal de’ Pazzi, team di Roma. Negli spareggi si è però arreso per 2-0 al Vaiano, paese in provincia di Prato; dal canto suo la Pizzeria 80Voglia è uscita in semifinale, perdendo 2-0 contro Unica Volley Rimini. L’Ngs Porto ha alla fine conquistato la quinta posizione, dopo aver piegato per 2-1 Idea Volley Bellaria Igea Marina; terzo il sestetto di coach Cristian Luppi che tanto per cambiare ha messo sotto all’inglese l’altro team di Bellaria Igea Marina, Gut Chemical, già sconfitto nella fase a gironi.