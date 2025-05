Volley giovanile – San Lazzaro pigliatutto: anche l’Under 12 è campione provinciale

Mantova La San Lazzaro mette in bacheca un altro titolo provinciale a livello giovanile femminile. Dopo i successi nelle categorie Under 18, U14 e U13, arriva anche la conquista del campionato Under 12, a conferma dell’eccellente lavoro svolto dal club cittadino. Il tutto si inserisce in una stagione 2024/2025 che ha visto il club protagonista anche nei campionati di Serie C, Prima e Seconda Divisione, come da programma della società anche per la prossima annata sportiva. L’ultimo successo in ordine di tempo è dunque quello ottenuto dall’Under 12 guidata da Alessia Bergamaschi, che ha trionfato a Gazoldo nella finale contro la formazione locale dell’ASD. Nell’atto conclusivo, la San Lazzaro si è imposta con un netto 3-0 (25-17, 25-7, 25-16), mentre nella finale per il terzo posto il Porto ha avuto la meglio sul Medole al tie-break.

Questo il roster campione provinciale Under 12 a disposizione del tecnico Bergamaschi: Reggiani, Manara, Prati, Criscuolo, Affini, Golovina, Crosariol, Pegorari, Orlandi, Giallombardo, Peccati, Cantoni.