Volley mercato – La Davis prende il libero Andrawes, al Moglia l’opposto Menozzi

MANTOVA Il libero Asia Andrawes (classe 2007, nella foto) è l’ultimo acquisto della Davis per il campionato di B2; arriva dal Top Volley Villafranca, voluta dal coach Luis Piva che la scorsa stagione nella compagine veronese era il vice di Delgado e, dunque, la conosce benissimo. La preparazione della squadra inizierà il 26 agosto.

Il Moglia si rinforza invece con la schiacciatrice Alessia Menozzi, che di ruolo fa l’opposto. E’ l’ultimo colpo in entrata della compagine che, sotto la guida tecnica del confermato coach Riccardo Ruina, disputerà anche nella prossima stagione il campionato di Serie D femminile del comitato emiliano. Alessia torna a giocare dopo essersi concessa un anno sabbatico per motivi di studio, in precedenza aveva militato nel Campagnola Emilia, società con la quale il club della Bassa Mantovana ha da poco sottoscritto un rapporto di collaborazione. Menozzi va così a completare la casella degli “arrivi” dopo che, in precedenza, erano state prelevate in prestito dal Fabbrico, proprietario del cartellino, la palleggiatrice Giulia Spaggiari (un gradito ritorno il suo), ex Guastalla e San Martino in Rio, e la centrale Giorgia Iotti, anch’essa ex San Martino in Rio.