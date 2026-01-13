Volley Serie A3 – Gola: “Gabbiano, che peccato!”

MANTOVA Si interrompe la striscia di quattro vittorie contro la corazzata Belluno, anche se il Gabbiano Farmamed ci prova fino alla fine. Dopo due set abbastanza agevoli per i veneti, seconda forza del girone, nel terzo il Top Team vola sul 24-21 illudendo i propri tifosi di potere allungare la partita, ma si arrende ai vantaggi. Ci pensa il capitano Edoardo Gola, che ha sostituito all’ultimo il febbricitante opposto Baldazzi, ad analizzare la gara: «Abbiamo commesso tanti errori in battuta. Si fa fatica a individuare i motivi della sconfitta nel terzo set deciso da un paio di palloni. Peccato! Potevamo rimetterci in partita e prolungarla. Ma ci abbiamo provato, contro una squadra che non per caso occupa il secondo posto in classifica. E’ forte e abbiamo provato a metterla in difficoltà in tutti i modi, ma non era facile. Forzando gli attacchi e non sempre nel modo giusto. Anche la battuta loro è stato un fondamentale che ha fatto la differenza». Si ferma la striscia di vittorie… «Non so cosa aspettarmi per il futuro. Finora abbiamo avuto vari problemi negli allenamenti. Se continueremo ad essere al completo, potremo fare bene nella seconda parte del girone di ritorno. Vediamo di arrivare più in alto possibile per la griglia dei play off». Giovedì intanto il Gabbiano sarà a Reggio Emilia con la Conad per la Coppa Italia. In gara secca contro la capolista del Girone Bianco è in palio la qualificazione alla Final Four. «E’ un privilegio provare a centrare anche quest’anno la Final Four in Coppa – prosegue il capitano – E dopo una stagione ricca di infortuni abbiamo centrato il quarto posto alla fine del girone di andata. Un test in più per la nostra squadra perché andremo ad affrontare la formazione migliore del campionato. Potremo capire a che punto è il nostro precorso. Ci servirà anche per prepararci al meglio per i play off». Conad-Gabbiano FarmaMed si gioca a Reggio Emilia con fischio d’inizio alle 20.30. L’altra finalista del girone uscirà dalla sfida fra Belluno e AltoTevere.