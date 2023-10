Volley Serie A3 maschile – Il Gabbiano fa faville al torneo Emmeti Clima

MODENA Il Gabbiano si aggiudica il Torneo Emmeti Clima. Al PalaMadiba di Modena, nel tabellone Gold prima supera i locali allenati da Marco Barozzi (serie B) per 2-1. Poi stende 3-0 lo Stadium Mirandola di Marcello Mescoli, che milita nello stesso girone di A3. Ininfluente il risultato dell’ultima sfida Villa d’Oro-Mirandola. Nel primo match dei triangolare, con il Villa d’Oro di B1, coach Serafini si affida a capitan Gola in banda. Il 2-2 lo firma Yordanov in battuta, poi il muro del Gabbiano vale il sorpasso sul 4-5 e l’ace di Novello il 5-7. Ancora un muro vincente biancazzurro, ma i modenesi non mollano e impattano a 9. L’ace sporco di Ferrari porta i mantovani sul 9-12 e un altro servizio sul 12-15. Ottimo capitan Gola che con un ace regala ai suoi il 15-18, poi il muro di Yordanov allarga la forbice sul 15-20. Il primo set se lo aggiudica il Gabbiano 18-25 con l’ace di uno Yordanov in gran spolvero e il primo tempo di Miselli. Nel secondo set entrano Massafeli, Zanini, Scaltriti e il libero Sommavilla. Ospiti avanti 6-9 e 8-10 con Massafeli, ma il Villa d’Oro pareggia i conti a 11 e 12 e con il servizio mette in difficoltà il Top Team (14-12). Nei modenesi gioca l’ex opposto del Gabbiano Andreoli, che ci tiene a far bene e regala ai suoi il 21-19 e 23-20. Il set si chiude sul 25-23 per l’errore del Gabbiano. Nel terzo, Zanini firma lo 0-2 e Top Team avanti 4-6. Cambio campo sul 12-13, ma c’è tanto equilibrio. 21-23 su errore in battuta dei modenesi. Massafeli firma due match-point annullati come un terzo, poi chiude Gola 25-27. Coach Serafini ripropone i titolari nel secondo match con Mirandola, che il Gabbiano vince 3-0. Si parte con l’ace di Yordanov che vale il 3-1. Pallonetto di Novello e Gabbiano avanti 6-2. Il muro del bulgaro, ieri davvero scatenato, regala l’11-5 ai suoi e Gabbiano in controllo sul 13-5 con Scaltriti. Novello buca il muro avversario (15-6). Non c’è partita: ace di Martinelli, errore di Mirandola e 21-11, con Ferrari che chiude il primo set 25-12. Nel secondo Mirandola cerca di riprendersi e va avanti 11-9, ma il Top Team impatta a 11 e 14, con Miselli che… abbatte pure un avversario (18-14). Ancora un tentativo di rimonta dello Stadium sul 20-19, ma i biancazzurri vanno a vincere 25-22. Nel terzo parziale Gola in campo per Scaltriti. Il Gabbiano ha ancora un ottimo avvio: 5-1. Muro del solito Yordanov che porta il punteggio sul 9-6. Sbaglia Mirandola e Mantova vola sul 13-10. Pallonetto di Gola e 17-14 con Yordanov, poi sul 19-14 time out modenese, ma sul 23-19 scorrono i titoli di coda. Gola firma quattro palle set e chiude 25-21 Zanini.