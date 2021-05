Calcio Serie C – Verso i play off, il doppio ex Pelliccioni: “Cesena favorito. Ma il Mantova…”

MANTOVA Il Cesena è favorito, ma il Mantova può giocarsela. Parola di Alfio Pelliccioni, uno che le due piazze le conosce a menadito. Direttore sportivo del Mantova dal 2012 al 2017 e poi del Cesena dal 2018 al 2020, il dirigente sammarinese, attuale consulente del Monopoli, fa le carte al match di sabato valido per il primo turno dei play off.

Direttore, sarà al “Manuzzi” sabato sera?

«No. Ma sarò davanti alla tv e non vedo l’ora di vederla. Secondo me verrà fuori una bella partita».

Cosa si aspetta?

«Sul piano tecnico non saprei. Nei play off prevalgono la componente emotiva e la condizione fisica. Vincerà chi saprà gestire meglio questi due fattori, non necessariamente la più forte».

Chi è la più forte?

«Il Cesena. Credo che abbia qualcosa in più rispetto al Mantova, non ultimo l’esperienza. È una squadra partita con l’obiettivo play off, mentre per il Mantova è un traguardo inaspettato. Lo stesso Viali (tecnico dei romagnoli, ndr) ha già affrontato in carriera partite di questo genere. E poi il Cesena ha due risultati su tre a disposizione».

Insomma, il Mantova ha poche speranze…

«No, questo no. Anche il Mantova è una buona squadra. E poi, come dicevo, il fattore mentale conterà parecchio. I biancorossi possono benissimo sparigliare le carte».

Quale sarà il giocatore chiave?

«Gli attaccanti. Molto forti sia dall’una che dall’altra parte. Bortolussi e Guccione si sono contesi fino all’ultimo il titolo di capocannoniere. Poi c’è Caturano, che io stesso portai al Cesena. E il Mantova ha Cheddira, un altro che per un soffio non riuscii a portare a Cesena. Senza dimenticare Ganz e Zigoni».

È riuscito a seguire il Mantova quest’anno?

«Sì, qualche volta l’ho visto in televisione. Sono sempre legato a Mantova. Inoltre, come sapete, il ds Battisti è stato mio capitano al San Marino».

Setti gli ha rinnovato la fiducia per il prossimo anno…

«Ha fatto bene. Alessandro è una persona seria e un bravo professionista. Sono contento per lui».

Direttore, chi vincerà i play off?

«Se la giocano Bari e Padova».

Il suo Monopoli è già in vacanza…

«Il Covid ci ha condizionato la stagione, siamo arrivati ad avere una ventina di contagiati. Nonostante ciò, abbiamo condotto un buon girone di ritorno conquistando la salvezza. Ma senza i problemi potevamo esserci anche noi nei play off».

Per concludere, torniamo a Cesena-Mantova. Per chi tifa Pelliccioni?

«Per tutti e due».

Così non vale…

«Ho il cuore diviso, impossibile scegliere. Vinca il migliore».