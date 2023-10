Calcio Primavera – Mantova a tutto gas: vince anche a Lumezzane e resta a punteggio pieno

LUMEZZANE (Bs) Due su due. La Primavera del Mantova viaggia a gonfie vele e prosegue la sua marcia a punteggio pieno. Dopo la vittoria all’esordio con la San Marino Academy, i baby di Ciccio Graziani hanno espugnato il campo di Lumezzane. Un successo di misura ma meritato, quello del Mantova. Costruito in un primo tempo davvero ben giocato dai biancorossi. Il Mantova ha costruito numerose occasioni per andare in vantaggio, in particolare con Del Bar e Castellani, senza subire granchè dai bresciani padroni di casa. Al termine della frazione – correva il minuto 40 – l’episodio decisivo: bel suggerimento di Castellani in profondità per Forante che, a tu per tu col portiere, lo infilava in sicurezza. Poco da segnalare nel secondo tempo, se non qualche innocuo calcio d’angolo da una parte e dall’altra. Il Mantova ha saputo gestire il vantaggio con discreta personalità, senza mai rimettere in partita gli avversari. I biancorossi dividono il primo posto in classifica con la Virtus Verona. Sabato prossimo a San Benedetto Po arriva il Legnago.