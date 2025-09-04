Volley Serie A3 maschile – Selleri: “Il Mondiale, che magnifica esperienza”

MANTOVA Fresco della medaglia d’argento conquistata con la nazionale Under 21 ai Mondiali in Cina, il palleggiatore Giacomo Selleri si gode qualche giorno di meritato riposo prima di unirsi ai compagni del Gabbiano agli ordini del nuovo tecnico Radici. Con lui abbiamo parlato della sua avventura iridata e delle aspettative in vista del prossimo campionato di Serie A3.

Sei più contento per l’argento o dispiaciuto per non aver vinto l’oro?

«Se devo dire la verità non ho ancora realizzato appieno quanto è successo – racconta il regista biancazzurro – ma per me la medaglia d’argento vale come l’oro. Completa un percorso fatto con i miei compagni anche dopo qualche delusione. È la mia seconda medaglia mondiale, dopo quella del 2023 in Iran. Sono sincero: i nostri avversari hanno avuto più fame di noi in alcuni momenti della finale, ma è innegabile che come squadra siamo cresciuti strada facendo. Al di là dell’aspetto sportivo, questa esperienza mi ha fatto crescere anche sul piano umano, grazie agli allenamenti e al confronto con culture sportive diverse e con Paesi come Cina e Giappone. Ora il mio percorso con l’Under 21 si conclude, ma spero di restare nel giro azzurro: la maglia mi ha dato grandi motivazioni, stimolandomi a migliorare dopo un’estate impegnativa ma davvero gratificante».

Per te ora inizia una nuova avventura con la maglia del Gabbiano…

«Sì, arrivo in una società solida e vicina a casa, dopo l’esperienza a Ravenna in A2. Qui posso giocare di più e ho trovato subito entusiasmo parlando con l’allenatore. Trovo un gruppo rinnovato e giovane, con stimoli importanti, e voglio portare energia e positività. Conosco già la Serie A3 per averci giocato a Brugherio: mi aspetto un campionato tosto, con Belluno come squadra da battere, ma nessuna formazione sconfitta in partenza. Sarà un torneo dove conterà crescere dal punto di vista tecnico e dove, secondo me, la difesa sarà il fondamentale decisivo».

Che tipo di palleggiatore sei e quando raggiungerai i tuoi compagni?

«Sono un regista a cui piace aprire molto il gioco e penso che il servizio sia una delle mie armi migliori. Comincerò ad allenarmi dall’8 settembre. Era giusto staccare la spina qualche giorno dopo le fatiche estive, ma sono allenato: non riparto da zero e ho tanta voglia di cominciare questa nuova avventura».

Hai un messaggio per i tifosi del Gabbiano?

«Per una squadra giovane come la nostra il tifo è fondamentale. Aiuta nei momenti positivi e soprattutto in quelli difficili. Non mi sento di fare promesse, ma garantisco che ci metteremo sempre il massimo impegno per appassionare chi deciderà di seguirci. Il nostro obiettivo è divertirci e far divertire chi verrà a sostenerci».

A vent’anni Selleri dimostra già idee chiare e grande maturità. Mantova lo accoglie con entusiasmo: benvenuto Giacomo.