Tre solisti di caratura internazionale in scena domani al Sociale

MANTOVA – Domani (ore 20.45) al Teatro Sociale di Mantova approda la seconda delle produzioni originali dell’Orchestra da Camera di Mantova previste dal cartellone della 30esima stagione concertistica “Tempo d’Orchestra”. Tre solisti di fama internazionale – il pianista Andrea Lucchesini e il violinista Marco Rizzi impeccabili interpreti della grande tradizione strumentale italiana e il violista britannico Lawrence Power, protagonista di una carriera semplicemente sensazionale fra le pieghe di un repertorio sterminato – per un programma totalmente mozartiano. In locandina alcuni dei massimi capolavori del Salisburghese: la vibrante Sinfonia concertante K. 364 per violino, viola e orchestra e i Concerti per pianoforte e orchestra K. 595 e K. 467, preziose partiture della maturità ed esempi di instancabile bellezza. L’Orchestra da Camera di Mantova, compagine in residenza, ritrova così quel Mozart che, nel corso della sua quarantennale vita artistica tante volte le ha consentito di esprimere al meglio tutte le sue più brillanti qualità di interprete sensibile e stilisticamente avvertita, capace di un perfetto equilibrio tra visione formale e cura per il dettaglio, tra espressività e trasparenza di linee. Mercoledì 14 (ore 20.30) la produzione andrà in replica al Teatro Comunale di Ferrara, ospite della stagione concertistica dell’Associazione Ferrara Musica. I biglietti per il concerto di Mantova costano 15/30 € a seconda della tipologia di posto in sala, in vendita online (ocmantova.vivaticket.it), nella sede di Oficina OCM (lunedì dalle ore 10 alle ore 13) e al Teatro Sociale di Mantova (martedì dalle ore 15 alle 18 e dalle 19.45). Il concerto è incluso anche nel primo dei 4 abbonamenti tematici, in sottoscrizione al prezzo speciale di 50 eurio: “Verso le feste con Oficina OCM” contempla anche l’aperitivo-concerto “Canto di Natale”, affidato alla musicista e musicologa Chiara Bertoglio (Mantova, Sala delle Capriate, giovedì 15, ore 19), e il concerto di natalizio che porta nella cornice della Basilica di Santa Barbara lo straordinario gruppo vocale The Tallis Scholars (lunedì 19, ore 20.45).