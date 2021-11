Volley Serie B maschile – Coach Serafini: “Gabbiano, puoi battere l’Ongina”

CERESE Superando per 3-0 Lagaris Rovereto, il Gabbiano di Simone Serafini e Carlo Alberto Tognazzoni si è ripreso il comando nel girone C della Serie B, che aveva perso nel turno precedente a favore della Canottieri Ongina. Ora il Top Team precede i piacentini di una lunghezza, in attesa dello scontro diretto che andrà in scena sabato a Monticelli d’Ongina. Gli emiliani proveranno ad approfittare del fattore campo, ma in casa Gabbiano stanno preparando questa partita con grande meticolosità. «È vero che non siamo ancora a metà del girone di andata – argomenta Serafini – . Però lo scontro diretto mette in palio il primato nel girone, dunque ci giocheremo punti pesanti. Cinque vittorie e una sconfitta è il ruolino di marcia di entrambe le squadre, ma davanti ci siamo noi, sia pur per un solo punto. I nostri avversari ce la metteranno tutta per batterci. Sappiamo in partenza il loro valore e la bontà del loro organico, ottimamente allenato da Bruni. Però va anche detto che queste sono sfide “facili” da preparare, vista la caratura delle due compagini. Detto ciò, non dobbiamo dimenticare che siamo solo alla settima di andata e il torneo è ancora lungo. Tutto può accadere. Abbiamo già avuto modo di sottolineare l’equilibrio di questo girone, tedtimoniato dal fatto che molte partite si concludono al tie-break. Davvero non vedo nulla di scontato. Anzi vedo che nessuno è disposto a fare sconti o regali all’avversario di turno. E vedo ottime formazioni, con altrettanto ottimi atleti di categoria. La nostra sconfitta col Dual o quella della Canottieri Ongina con Cazzago fanno comprendere che ogni gara va affrontata col massimo dell’impegno e dell’attenzione. Alle nostre spalle ci sono squadre che si esaltano quando si trovano al cospetto delle prime. Tornando al match di sabato, mi auguro che si possa vedere del bel gioco, e che non manchino spettacolo ed emozioni».

Al momento la preparazione in casa Gabbiano Top Team procede senza intoppi. Il coach si augura che non subentrino problemi nei prossimi giorni, così da presentarsi con tutti gli effettivi a Monticelli d’Ongina: «Vincere sarebbe molto importante – conclude il coach – , perchè allungheremmo il distacco. E sono convinto che le possibilità per riuscirci ci siano. Testa, cuore, impegno e tanta attenzione: se metteeremo in campo queste componenti, nulla ci è precluso».