Volley Serie B maschile – E’Più Viadana vince a Modena col Villa d’Oro (1-3)

MODENA Terza vittoria in altrettante gare in trasferta per il Viadana di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi. Dopo il doppio 3-0 di Sassuolo e Ravenna con la seconda squadra del Consar, ieri sera i rivieraschi hanno fatto proprio a Modena il recupero della terza di andata nel girone E della Serie B, contro il Villa d’Oro. L’E’Più ha vinto 25-21 il primo set, nonostante la buona partenza di Modena. Andamento opposto nel secondo parziale: stavolta a partire meglio era Viadana che però, raggiunto sul 13-13, si è fatto superare fino al 25-18. Tutto da rifare. Molto combattuta la terza frazione, con l’E’Più a imporsi 25-23. Ma Villa d’Oro si è mostrato un osso duro ed anche nel quarto set a regnare è stato l’equilibrio. Viadana si portava avanti, poi sul 23-21 per Villa d’Oro sembrava inevitabile il tie break. Grande l’orgoglio dei rivieraschi, che non si perdevano d’animo, stringevano i denti e chiudevano 26-24. Viadana aggancia il quinto posto in classifica a quota 9 punti. Sabato a Mezzani arriva Ferrara. Dopo due ko interni, Viadana cercherà la prima vittoria casalinga.