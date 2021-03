Volley Serie B maschile – Gabbiano vince e consolida il primo posto

COGNOLA (Tn) Gabbiano senza problemi nel recupero della terza di andata. Il Top Team piega 3-0 il volenteroso Argentario di Monica Dal Corso e con questi tre punti, conquistati in Trentino nel giro di un’ora, si mantiene saldamente in vetta. Nel primo set, vinto 25-15, la compagine virgiliana non incontra grosse difficoltà nel gestire la gara e amministrare il punteggio, controllando a dovere i tentativi di sfuriate da parte dei trentini.

Ben diversa la storia nel successivo, soprattutto perché l’Argentario ce la mette tutta per fare bella figura e reggere il confronto con atleti più quotati, che devono far ricorso a tecnica ed esperienza per domare l’irruenza della formazione trentina. Comunque finisce 25-20 per il sestetto virgiliano. Nell’ultimo set, partenza a razzo dell’Argentario che si porta sul 3-1, ma gli ospiti non si scompongono, recuperano, si porta avanti e con tanta attenzione e tanta concentrazione affrettano i tempi per chiudere il parziale e la gara: il 25-8 testimonia un assoluto monologo da parte degli atleti di coach Guaresi .

«La squadra deve essere più costante – afferma il diesse Nicola Mazzonelli – Nel senso che magari con qualche incertezza rinvigorisci gli avversari, come è accaduto nel secondo set contro l’Argentario. Nel complesso abbiamo fatto una bella gara. Siamo stati attenti a non far giocare troppo gli avversari, affinchè non prendessero eccessiva fiducia. Domenica prossima siamo a Rovereto con il Lagaris: penso sarà una gara fotocopia di questa. Sarà quindi importante restare concentrati e portare a casa il successo».