Volley B1 femminile – Solforati: “La Nardi Volta è sulla strada giusta”

VOLTA MANTOVANA Il tecnico Matteo Solforati si mostra particolarmente soddisfatto per come procede la preparazione della Nardi Volta. La compagine collinare comincerà sabato 7 novembre il nuovo cammino in serie B1, ospitando Wallance Ata Trento. «Sono state tre settimane di molto intense di lavoro – afferma il coach marchigiano – Tutto comunque procede per il verso giusto e tutte le atlete sono a disposizione: ora come ora sono un po’ affaticate, imballate, non è però il caso di preoccuparsi. E’ tipico di questo periodo per gli eccessivi carichi di lavoro. C’è da aggiungere che il gruppo è buono, ci sono molti volti nuovi rispetto alla precedente stagione, e anche gli allenatori sono una novità per il Volta. Comunque ci stiamo conoscendo. Col passare dei giorni migliora la condizione fisica, si lavora anche col pallone e un’importante verifica di come sta procedendo il lavoro è prevista giovedì prossimo ad Ostiano». Col team cremonese degli ex Federico Bonini e Alberto Leali è previsto un allenamento congiunto. «E’ fondamentale verificare l’attuale nostra condizione atletica, se pian piano vengono assimilati dalle atlete gli schemi e il gioco che si dovranno mettere in atto in campionato. Sulla carta Castelfranco Veneto e Vicenza sono le più accreditate per giocarsi il successo nel girone: le trevigiane sono team collaudato, mentre le beriche hanno varato un roster di qualità, ma non mi sorprenderebbe se fossero protagoniste anche le trentine del Volano». Ostiano milita nel girone B della serie B1, Volta, invece, è stato inserito nel girone C: con la squadra cremonese giovedì è prevista una partitella. Domenica prossima a Volta dovrebbe svolgersi l’edizione 2020 del Trofeo Beata Paola, dedicato alla patron del centro collinare: oltre alla Nardi, sicura la presenza dell’Euromontaggi Porto di Biagio Marone e Simone Lazzari. Dopo la rinuncia di Imola, la società virgiliana è in cerca di una terza squadra. Diverse compagini hanno declinato l’invito.