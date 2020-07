Volley Serie B maschile – Il Gabbiano chiude il mercato con il centrale Man

CERESE Mercato definitivamente chiuso per il Gabbiano Top Team. L’ultima new entry in biancazzurro è il centrale Andrei Man che in passato ha giocato ad Asola e Viadana. Nella Esse Elle Casalmaggiore è stato compagno del vice allenatore Carlo Alberto Tognazzoni e di suo fratello Paolo. Per completare il reparto dei centrali, in un primo tempo sembrava potesse far ritorno Edoardo Ferri Lazzaroni, ma successivamente questa possibilità è stata scartata. «Finalmente siamo riusciti a chiudere il mercato in entrata – afferma il diesse Nicola Mazzonelli – E’ stata dura: con l’arrivo di Andrei Man ora tutto l’organico è a disposizione degli allenatori. Andrei è un atleta che arriva da noi molto motivato, ha esperienza e sarà utile alla squadra. Ci sono i titolari, ma ovviamente ricordiamoci che spetta solo ed esclusivamente agli allenatori decidere chi deve giocare».

Quattro quindi in tutto gli acquisti del Gabbiano Top Team. Sono arrivati il centrale veronese Matteo Zanini, reduce dall’esperienza in A3 coi trevigiani di Motta di Livenza, e il martello Luca Bigarelli, che nell’ultima stagione per sua scelta ha giocato a Sassuolo in serie C. Ed era già stato un obiettivo di mercato del club del presidente Paolo Fattori anche la scorsa estate. Poi il libero Luca Catellani dallo Stadium Mirandola, chiamato a sostituire Manuel Trentin che ha dovuto lasciare per impegni di lavoro. Come Michele Resta, ha lasciato il Gabbiano anche il centrale Manuel Bussolari, passato al Mondovì in A2, mentre il centrale Emiliano Giglioli ha appeso scarpe e ginocchiere al chiodo. Acquisto mancato il centrale Andrea Miselli del Reggio Emilia che insieme all’ex Gabbiano Alessandro Magnani è approdato al Parma di B1, dopo aver rilevato il diritto dal Busseto.