Covid, maxi aiuti alle famiglie, in un anno oltre 100mila euro dal Comune di Poggio

POGGIO RUSCO – n un anno di emergenza sanitaria legata al Covid, dal Comune di Poggio Rusco oltre 100mila euro messi a disposizione delle famiglie con bandi e fondi mirati ad alleviare la crisi che ormai da mesi sta mettendo in difficoltà molte persone.

La somma, per la precisione, di 110mila euro viene raggiunta giusto in questi giorni con la pubblicazione di quello che è il quinto bando per la spesa alimentare. «Tali buoni – spiega il sindaco Fabio Zacchi – si possono utilizzare nei negozi poggesi per persone e famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica connessa all’emergenza coronavirus. È possibile ricevere i buoni se nell’ultimo mese si ha avuto un’entrata al netto di mutuo o affitto per la casa di 800 euro per persone singole, di mille e 200 euro per due persone o di 400 euro a testa per famiglie con tre o più componenti. Il valore dei buoni varia da 150 a 400 euro in base al numero dei componenti del nucleo famigliare».

Il bando, che il Comune ha emanato lo scorso 29 gennaio, ha una dotazione finanziaria di circa 21mila euro grazie ai quali viene raggiunta la somma totale di 110mila euro messi a disposizione dal Comune di Poggio dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

«La crisi sta iniziando a mordere molto forte proprio in questo periodo – osserva Zacchi – con persone in difficoltà e che finiscono senza lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti. Gli enti locali e sovralocali devono ora dare il massimo per aiutare chi ha bisogno».