Cappellari (Lega): con i fondi di governo e regione via a un appalto “smart” per il ponte di San Benedetto

MANTOVA “Un’ottima notizia lo schema di protocollo per lo sblocco di ulteriori 10 milioni di euro tra Regione e Ministero delle Infrastrutture per completare i lavori del Ponte di San Benedetto Po. La collaborazione tra i diversi Enti porterà al compimento di questa opera strategica per il Mantovano e la Lombardia superando un periodo di stallo che durava da troppo tempo”. Così Alessandra Cappellari (Lega) Consigliere regionale e membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia in merito al nuovo finanziamento per il completamento dei lavori. “Un plauso all’intesa tra l’Assessore regionale alle Opere pubbliche Claudia Terzi e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per aver concluso questo lungo percorso e aver trovato rispettivamente 3,5 e 6,5 milioni di euro per procedere con i lavori in maniera solerte”. “Si comprende la sfiducia dei cittadini e del Comitato fin dalle prime perplessità a inizio 2022 in merito all’affidamento diretto dei lavori della parte in golena, con le dovute caratteristiche antisismiche, che non rientrava nella gara d’appalto iniziale. Situazione confermata anche a conclusione dei controlli giuridico legali e della risposta di Anac alla Provincia di Mantova”. “Durante l’incontro del Ministro con i Sindaci del territorio era stato confermato l’impegno per inserire una normativa che consentisse, in questo caso, di avviare una procedura senza le lungaggini burocratiche di un appalto convenzionale e così è stato e, ora con i fondi appena stanziati, si può dare il via a un ‘appalto smart’. “Riparte così l’impegno, sotto la visione congiunta di Ministero, Regione e Provincia, per concludere nel più breve tempo possibile il nuovo ponte di San Benedetto Po e procedere rapidamente ad affidare i lavori” conclude Cappellari.