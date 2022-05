Volley Serie B maschile – Il Gabbiano vince facile (3-0) e vola in finale per l’A3

MANTOVA Missione compiuta. Dopo l’andata, servivano due set al Gabbiano per centrare la finale dei play off. La formazione di Serafini ha superato agevolmente Massanzago per 3-0, conservando l’imbattibilità casalinga. In finale ora sfiderà il Monselice, che al ritorno ha “ribaltato” l’Ongina 18-16 al golden set dopo il 3-0 (andata 3-1 per i piacentini). Sabato 21 l’andata a Cerese e il 28 il ritorno a Monselice.

Tornando al Gabbiano, troppo netto il divario dei valori in campo fin da subito, con la battuta e il muro a fare la differenza per il Top Team. Nel terzo set, Serafini si permette il lusso di far ruotare tutti gli effettivi, ma l’esito non cambia. Gabbiano subito ad ali spiegate si porta sul 13-4 con il muro di Zanini. Prova a recuperare nel punteggio Massanzago su servizio di Barutta, ma è ancor Zanini, stavolta in battuta, a firmare il 21-12. Bigarelli, ottima la sua prestazione, realizza il punto del 23-14 e il set è chiuso da Scaltriti sul 25-16, anche lui tra i più positivi. La musica non cambia nel set successivo: avanti 8-3 con Miselli che fa un “buco” sul taraflex, a cui replica la pipe di Cordani per il 13-5. Ancora “Tommy” firma il 16-7 e il doppio Scaltriti vale il 20-10. Un paio di errori al servizio da ambo le parti fissano il set sul 25-15. Nel terzo set entrano Garrò, Artoni, Gola e il secondo libero Lanzara e Lorenzi nel finale. C’è più equilibrio fino al 7-7. La bomba al servizio di Bigarelli vale il 13-10, poi imitato da Gola per il 16-12 e ancora per il 20-15. Il punto finale lo mette a segno Lorenzi, subentrato a Bigarelli. La soddisfazione per la raggiunta finale è testimoniata dal martello Riccardo Scaltriti: «Abbiamo dimostrato di avere una forte personalità e questa semifinale lo ha confermato. Dobbiamo restare sul pezzo in attesa della finale e ci prepareremo per l’ulimo atto dei play off. Bravi i ragazzi entrati dalla panchina. Meritavano di giocare anche loro questa partita».