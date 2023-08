Volley Serie B – Viadana al completo con l’opposto Messori. Coach Panciroli: “Siamo competitivi”

Viadana E’ l’opposto Lorenzo Messori, classe ‘94, l’ultimo colpo in entrata dell’E’più Viadana, che ha così completato il roster che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B sotto la guida dei confermatissimi coach Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi. L’esperto schiacciatore nell’ultima stagione ha giocato in C col Modena Est e va a prendere il posto di Pirozzi, che ha lasciato a sorpresa il club viadanese dopo aver definito l’accordo anche per la prossima stagione. Le altre novità in organico sono Viola e Ravazzini dai Vigili del Fuoco Reggio Emilia, Cordani dal Gabbiano, Menichetti dal Foligno, oltre al ritorno di Daniel Codeluppi dall’esperienza con la Wimore Parma. Nel gruppo troverà posto anche il centrale Bassi, che giocava a Guastalla, mentre Maggi è andato al Villa d’Oro Modena.

La squadra si radunerà lunedì 28 per l’inizio della preparazione. Sono previste amichevoli contro Asola e Carpi. Il campionato, come è noto, scatterà il 7 ottobre con la trasferta a Monticelli d’Ongina. Quindi l’E’più affronterà nell’ordine Spezzanese, Villa d’Oro, Benacus, Anderlini, Modena Volley, Dual Caselle, Sales Piacenza, il derby con l’Asola (andata a Viadana il 2 dicembre, ritorno il 13 aprile), San Martino in Rio, Sassuolo e, dopo il turno di riposo, il Carpi all’ultima giornata.

«La squadra è attrezzata e faremo sicuramente del nostro meglio per essere competitivi – afferma coach Panciroli – Messori è un giocatore che gli altri ragazzi conoscono bene, per questo confido possa essere un valore aggiunto, sia in palestra che fuori. Abbiamo affrontato questo difficile mercato estivo cercando di aggiustare alcune cose che negli ultimi anni non ci avevano dato le garanzie che ci aspettavamo, speriamo di esserci riusciti». «L’inizio di campionato – aggiunge Panciroli relativamente al cammino della sua squadra – è il più impegnativo che ci potesse capitare, ma è anche vero che prima o poi dobbiamo giocare con tutti e, al netto di infortuni o indisponibilità varie, cambia poco doverlo fare all’inizio o alla fine. Cercheremo di arrivare pronti, ma in ogni caso siamo consapevoli che il cammino sarà lungo e impegnativo per tutti, favorite comprese».