Volley Serie B1 femminile – Nardi Volta, ecco Aurora Bertasi: “Il progetto mi ha entusiasmato”

VOLTA MANTOVANA La veronese Aurora Bertasi (2002), ruolo centrale, è l’ultimo colpo in entrata per la Nardi Volta di Fabio Tisci e Nedo Panizza. Ha iniziato a giocare all’età di 9 anni a Castelnuovo del Garda. Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili è approdata all’Arena Vivigas Castel d’Azzano, dove è rimasta sino alla stagione 2019/20 giocando anche in prima squadra. In seguito ha maturato un’esperienza al Viadata Verona in B2. Nello stesso torneo ha militato nell’ultima stagione con le rodigine del Porta d’Oriente Porto Viro, che ha sfiorato l’ingresso nei play off. L’innesto della Bertasi rinforza il roster della Nardi, giovane ma di livello.

«Sono molto contenta di avvicinarmi a casa – afferma Aurora – . Il progetto della Nardi mi ha entusiasmato e sono molto contenta della scelta fatta. Mi aspetto una stagione ricca di soddisfazioni. Siamo un team giovane, ma che dispone di ampi margini di miglioramento».

Le altre novità della compagine collinare sono: Chiara Biesso, Marta Campana, Alice Benetti, Luisa Mennecozzi, Angela Pandolfi, Nicole Tallaroli e Giorgia Coveccia.