Calcio dilettanti – Castiglione, mirino sul Darfo. L’Asola si gioca tutto con la regina. C’è Gove-Castellana

Mantova Castiglione chiamato al terzo acuto consecutivo nel campionato di Eccellenza: oggi al Lusetti arriva il Darfo Boario, alla ricerca di punti salvezza: «Dobbiamo continuare a dimostrare quella fame che ci ha contraddistinto nelle ultime uscite – dice mister Fabio Esposito -, alla conclusione del ritorno mancano ancora parecchie partite, tanti i punti in palio, non dobbiamo lasciarci sfuggire l’occasione di arrivare ai play off. Col Darfo ci attende una gara spigolosa: i neroverdi sanno come chiudersi, noi dovremo contrastarli facendo girare la palla nel modo migliore». Assenti El Ardoudi e Russo.

Scendiamo in Promozione, dove allo Schiantarelli si gioca il match clou tra Asola e Pavonese, seconda contro prima. Riprende il proprio posto in panchina mister Franzini, dopo i problemi fisici. «Non abbiamo nulla da perdere – osserva il presidente Massimo Tozzo -, ci proveremo fino in fondo». Assenti Zaglio per squalifica e Caldera infortunato, rientrano dopo la squalifica Beretta e Levorato.

Nella medesima categoria c’è anche il derby del Vicini tra Governolese e Castellana. Rossoblù al completo, ma senza il centrocampista Chiapparo che ha lasciato per motivi familiari. «Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per i rispettivi traguardi – afferma il diesse Marco Dalmaschio -, noi per la salvezza, loro per i play off. Sarà una bella sfida». Per i castellani out gli squalificati Pizza e Peschiera, oltre a Marangi e Mesa infortunati. Pezzi e Hajjy, invece, hanno finito la stagione. «Confronto ostico – ammette uno degli ex di turno, il mister biancazzurro Alessandro Cobelli -, avremo di fronte un organico che non merita questa classifica ed è in serie positiva da dieci turni»,

Il Marmirolo ha un match balla per la salvezza: si troverà di fronte la Voluntas. Mister Abderazzak Jadid recupera suo nipote Younesse. che ha terminato i cinque turni di squalifica e Pereira, che ha scontato la giornata di stop: «Imbarazzo della scelta per l’allenatore – osserva il ds Brentegani -, perchè finalmente tutti sono disponibili: non capitava dalla sesta di andata. Gara difficile, perché i monteclarensi hanno bloccato la Pavonese e vinto a Suzzara. Ma noi possiamo e dobbiamo batterli».

In programma un altro scontro salvezza per il San Lazzaro, che ospita la Pro Palazzolo: fuori Visentini (prossimo comunque al rientro), Delfini, Vasaturo e La Pietra. «Gara importantissima – dice mister Michele Jacopetti -, con la testa ci siamo, le occasioni le creiamo ma non riusciamo a segnare. Bisogna che la musica cambi».

Impresa difficilissima per il Suzzara in quel di Cellatica, contro la corazzata gialloblù. Zebre riameneggiate, senza Garutti, Guastalla e Nogaretti: «In campo tanti baby – afferma il tecnico Agide Artoni -, dopo la sconfitta con la Voluntas dobbiamo reagire. Domenica scorsa siamo calati a livello fisico, ora ma serve una risposta immediata».