Volley Serie B2 femminile – Da palleggiatrice a libero: Villani cambia ruolo per il Viadana

VIADANA Un’altra giovane nel roster del Viadana Volley, è il libero Giada Villani (nella foto), classe 2005, un’atleta che si è allenata con la squadra per quasi tutta la passata stagione e si è così meritata la conferma in pianta stabile. Giada ha iniziato a giocare a 11 anni a Gualtieri per poi approdare a Viadana dove ha trascorso quattro stagioni con grandi soddisfazioni. Successivamente ha giocato nel Moglia per tre anni, da palleggiatrice, e ora torna ufficialmente “a casa” con nuovi stimoli. «Non vedo l’ora – dice – di iniziare la stagione a Viadana con compagne nuove ed allenatori nuovi. Quest’anno cambierò ruolo e farò il libero. Sono sempre stata una palleggiatrice, ma il ruolo di libero lo sento molto. Sono quindi felice di cambiare ruolo, ci pensavo da un po’, e provare emozioni, sfide e stimoli nuovi. L’obbiettivo di quest’anno è riuscire a crescere, migliorarmi ed affrontare al meglio questa stagione e – perché no? – togliermi qualche soddisfazione. Do quindi appuntamento a tutti al PalaFarina per sotenerci».