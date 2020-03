Curtatone – Nuova segnaletica per l’incrocio tra Santa e Serraglio

CURTATONE L’intervento del Comune dopo gli incidenti del mese scorso. Tra aprile e maggio asfaltatura della Sp 57Buscoldo (Curtatone) Nuova segnaletica orizzontale per l’ormai tristemente noto incrocio tra il Serraglio e Strada Santa, alle porte di Buscoldo. Proprio all’altezza dello svincolo, lo scorso mese, erano avvenuti due violenti incidenti seppure, fortunatamente, non avevano avuto gravi conseguenze.

Il Comune di Curtatone aveva promesso, per quanto di sua competenza, tutti gli interventi possibili – l’incrocio si immette, infatti, sulla Sp 57 di competenza delle Provincia di Mantova – e nei giorni scorsi è stata così rifatta la segnaletica orizzontale.

Il tratto che precede l’incrocio, sia in direzione Santa che in direzione Cerese, dunque presenta ora nuove e ben visibili strisce bianche, sia ai lati della carreggiata (che sarà così più visibile sia in caso di nebbie invernali che di piogge) che segnali di stop a ridosso dell’incrocio. «Essendo il luogo ormai teatro di molti incidenti, causati da superficialità e sbadatezza, si è pensato di mettere in risalto gli stop», spiega l’assessore alla sicurezza Luigi Gelati.

Un intervento tanto necessario quanto atteso dai cittadini che avevano chiesto la messa in sicurezza del tratto dopo che lo scorso febbraio si erano registrati ben due incidenti nell’arco di pochissimi giorni (il 15 ed il 17). Sinistri entrambi molto violenti probabilmente, come dalle ricostruzioni della polizia locale, causati da una mancata precedenza (simili erano state anche le dinamiche dei due sinistri): episodi che, fortunatamente non avevano avuto gravi conseguenze seppure molto violenti.

Buone notizie anche per la Sp 57 che tra aprile e maggio, come già preannunciato, dovrebbe essere riasfaltata.