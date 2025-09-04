Volley Serie B2 femminile – Il Viadana prepara la nuova stagione

VIADANA Lunedì sera coach Francesco Sgarbi ha dato il via alla preparazione del Viadana Volley, pronto a disputare un’altra stagione di Serie B2, inserito nel girone E. Il debutto ufficiale delle rivierasche è fissato per sabato 11 ottobre al PalaFarina contro l’Universo Volley Pavia. Tutte presenti le atlete alla prima seduta, guidate dal tecnico bolognese affiancato dal vice Simone Natali, dal fisioterapista Cosimo Partente e dalla preparatrice atletica Serena Asti. Intanto è stato definito il calendario delle amichevoli: giovedì 11 test casalingo col San Polo, venerdì 12 sfida a Soliera, il 19 ritorno a Viadana con le modenesi, il 21 torneo a San Giovanni in Persiceto, il 23 match col Galaxy Collecchio, il 26 trasferta in casa del Minerva Parma e il 30 la rivincita. Chiusura il 3 ottobre ancora a Collecchio.