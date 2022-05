Volley Serie B2 femminile – L’Ngs Porto saluta coach Marone

PORTO MANTOVANO E’ ufficiale il divorzio tra l’Ngs Porto e il coach Biagio Marone dopo tre stagioni di proficua collaborazione. Del resto le parole del tecnico dopo l’ultima partita di campionato suonavano chiaramente come un congedo. Marone dovrebbe andare alla Teodora Ravenna, la cui prima squadra, dopo aver rinunciato a proseguire in A2, ripartirà dal campionato di B1 e così facendo si avvicinerà a casa (abita a Ozzano Emilia) dopo aver fatto il pendolare nella sua esperienza virgiliana. Con Biagio in panchina, l’Euromontaggi ha dapprima disputato un ottimo torneo di B2, tanto da essere ripescato in B1, e nella sua prima stagione a Porto la squadra aveva ben figurato anche nella Coppa Italia di categoria, che fu interrotta per il Covid. Nella seconda annata, resa ancora “mini” dalla pandemia, stavolta in B1, l’Ngs ha raggiunto i play off, mentre l’ultima si è purtroppo conclusa con la retrocessione in B2. Marone ha iniziato la sua esperienza alla guida del Porto avendo come vice Leonardo Camarini, ora secondo alla Nardi Volta, mentre nelle ultime due stagioni è stato affiancato da Cristian Luppi, che nella prossima si dedicherà esclusivamente alla squadra di serie D e al settore giovanile.

«A Marone va il nostro doveroso ringraziamento per quanto ha fatto qui a Porto – afferma la presidentessa Carmen Rossi – ha dato tanto alla società e alla squadra e per questo gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Siamo alla ricerca del sostituto e abbiamo già contattato alcuni tecnici, anche fuori provincia. E siamo inoltre alla ricerca di un titolo per continuare a giocare in B1. Nell’ultima stagione, culminata con la retrocessione, abbiamo avuto parecchi problemi, abbiamo perso anche due atlete, ma abbiamo avuto pure la soddisfazione di vedere giocare in prima squadra delle ragazzine che facevano parte del team di serie D. La squadra ha sempre lavorato con grande impegno e di questo è giusto dare atto al coach e a tutte le ragazze».