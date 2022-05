Atletica leggera – Europei Master: Bruno Berzuini sfiora il podio nella 10km di marcia a Grosseto

GROSSETO L’inossidabile Bruno Berzuini ha sfiorato il podio ai Campionati Europei Master di Grosseto, nella 10 km di marcia. Si è infatti classificato 4° nella categoria “Master ‘85”, su 19 partecipanti (erano 155 in tutto). «La mia prestazione non è stata molto brillante – racconta l’85enne marciatore di San Benedetto – e il piazzamento per me deludente. Ho peccato di presunzione, del resto non conoscevo gli avversari e visti di persona, li ho sottovalutati. Al terzo giro mi sono accorto di non essere in grado di seguire il ritmo scatenato dei primi tre e quindi ho rallentato. Nessuna attenuante, erano più forti, forse ho sbagliato tutto nell’affrontare questa importante competizione. Sono partito in auto alle 4 del mattino per arrivare a Grosseto alle 8, il via alla gara era alle 10 e ho trascorso le due ore tra spogliatoi e “spunta” dei concorrenti, che mi risulta siano saggiamente arrivati a Grosseto il giorno precedente alla gara. Devo dire di aver marciato senza nessuna ammonizione: i sei giudici Fidal sono stati severissimi e ben otto atleti della mia categoria sono stati fermati per somma di ammonizioni. Così è andata, complimenti al francese Alexis Giordana per la medaglia d’oro. Cercherò di prepararmi bene per una rivincita ai Mondiali, che si svolgeranno a Tampere in Finlandia nel prossimo mese di luglio, e agli Europei di Ribeira Brava-Madera, in Portogallo, nel gennaio dell’anno venturo».