Mantova Ambiente prepara già il piano neve

MANTOVA – Le previsioni meteo oltre i tre giorni sono dette indicative ma non attendibili. Sicché si pone il punto di domanda sulle previsioni di brusco raffreddamento, con previsione di precipitazioni anche nevose al nord in questo fine settimana, come asserito da più meteorologi.

Ciò nondimeno il Comune di Mantova sta mettendo le mani avanti e come ogni anno ha predisposto la stesura di un piano neve, per il quale si è svolta una regolare gara d’appalto, dalla quale è risultata assegnataria del servizio Mantova Ambiente.

La predisposizione di tale piano segue le linee guida già esperite negli anni scorsi, con una dotazione iniziale sancita da via Roma, con aggiornamenti Istat rispetto agli anni scorsi, di 5.950 euro, oltre a Iva al 22%, per una maggiore spesa quantificata complessivamente in 14mila euro. La prestazione della Tea, anche per la stagione 2019-2020, comporta non solo i servizi di rimozione neve, ma anche di spargimento di sale sulle strade di tutto il comprensorio comunale. Il tutto nel presupposto che questa sia la quota variabile della prestazione, la quale va in ogni caso a sommarsi ai costi vivi in relazione al grado delle precipitazioni.

Al momento non risulta alcun allertamento da parte della Prefettura, se non appunto le previsioni meteorologiche che annunciano un peggioramento delle condizioni già a partire dal week end sull’Italia settentrionale. Un incipiente freddo che comunque non fa paventare rischi di neve nel breve termine nel mantovano, nonostante si possa affermare che l’inverno sia ormai alle porte.