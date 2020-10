Volley – Stop alla Serie B: Gabbiano, Viadana, Volta e Porto al palo

Anche la Serie B di pallavolo si ferma in attesa (si spera) di tempi migliori. La Federazione, sulla base dell’ultimo Dpcm e in considerazione delle varie ordinanze regionali vigenti, ha infatti deciso di posticipare la partenza dei campionati maschili e femminili di B. Le mantovane coinvolte sono: Gabbiano e Viadana sul fronte maschile; Nardi Volta ed Euromontaggi Porto in quello femminile. Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il campionato partirà quindi dalla terza giornata prevista nel week-end del 21 e 22 novembre. Resta invariata la finestra temporale del tempo zero programmata dal 19 al 30 ottobre per l’esecuzione del test sierologico o del tampone rapido. La Federazione continuerà a monitorare la situazione e darà tempestive informazioni ai propri affiliati.

Nel frattempo, proprio una delle squadre mantovane interessate al provvedimento, la Nardi Volta, ha tratto indicazioni positive dall’allenamento congiunto col Cbl Costa Volpino (altro team di B1, ma incluso nel girone B). Le collinari al Palavalle, davanti a 70 spettatori, si sono imposte per 3-1 (23-16, 25-20, 25-15, 23-25). «È stata una buonissima partita – ha affermato il presidente delle voltesi Sergio Longhi – : siamo sulla strada giusta». Giudizi che ovviamente vengono vanificati da quanto deciso ieri dalla Federvolley.