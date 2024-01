L’evento – La Danza Sportiva entusiasma il PalaUnical

Mantova Danze aperte al PalaUnical Teatro. E’ iniziata ieri la “quattro giorni” dell’Universal Championship, evento organizzato per il secondo anno nella nostra città. Protagoniste le due discipline “madri” della danza sportiva di coppia: le Standard (Valzer, Slow Fox, Tango, Valzer Viennese, Quick Step) e le Latino-Americane (Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso Doble e Jive). In mattinata il taglio del nastro con l’assessore Iacopo Rebecchi per il Comune di Mantova e il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali. Tanto per dare qualche numero, sono 1.750 le coppie in gara, tra cui le vincitrici dei Campionati Mondiali, e ben 40 le Nazioni partecipanti, le più importanti a livello di manifestazioni internazionali.

Ai primi sei vincitori andranno attestati che serviranno per la graduatoria internazionale. Hanno espresso grande soddisfazione Nicola Regnoli, presidente della società Universo Danza Veneto Srl che ha organizzato la kermesse di quest’anno e quella del 2023, e Luigi Parolini, ideatore, referente e coordinatore di questo grande evento tutto mantovano. Dalle ore 18 alle 23 si esibiranno le coppie di prima fascia. Per quanto riguarda gli appassionati che vogliono godersi lo spettacolo della danza sportiva, per partecipare come pubblico in galleria tribuna, basta acquistare i biglietti alla cassa, al costo di 20 euro. Chi invece vuole prenotare un tavolo, al costo di 50 euro a persona, può farlo sempre sul sito www.universodanza.org.