Operazione sicurezza dalla Locale: undici i verbali redatti

BAGNOLO SAN VITO – Obiettivo sicurezza.

A distanza di poche ore dal raid messo in atto dai malviventi ai danni di 5 attività commerciali del paese, una massiccia operazione di polizia stradale, nella serata di mercoledì 21 ottobre, è stata pianificata e portata a termine dagli agenti della locale di Bagnolo San Vito e Curtatone, che hanno effettuato controlli a tappeto sull’intero territorio.

Un occhio di riguardo è stato posto sul transito notturno di mezzi pesanti lungo la Romana, problema che da anni affligge la popolazione della frazione di San Biagio.

Sul tratto di strada compresa tra l’uscita di Mantova Sud dell’A22 e la rotonda di Cerese (provinciale 413, ndr), dalle 22 alle 6 del mattino, vige infatti il divieto assoluto di transito per mezzi pesanti ed autocarri, salvo quelli autorizzati; tale imposizione, adottata ormai quindici anni fa dalla Provincia per tentare in qualche modo di arginare il continuo fracasso notturno, non è però di fatto mai stata rispettata suscitando le (giuste) ire dei residenti che a più riprese hanno sollecitato il Comune ad intervenire con fermezza nelle sedi opportune.

Le forze impegnate, dirette sul posto dal comandante della polizia Intercomunale Cristiano Colli , sei agenti a bordo di tre auto, hanno fermato ben 65 veicoli, identificato 95 persone e redatto 11 verbali. Durante il controllo, inoltre, sono stati identificati alcuni automobilisti in sosta al parcheggio dell’Outlet Fashion District, successivamente costretti ad allontanarsi. Il personale si è inoltre dedicato al controllo e monitoraggio di eventuali assembramenti nel rispetto delle normative anti-covid nei parchi pubblici e presso gli esercizi commerciali senza tuttavia riscontrare irregolarità.

Un servizio di sicurezza su tutto territorio che viene fatto sistematicamente e periodicamente proprio come forma di controllo e prevenzione.