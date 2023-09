Lavori di asfaltatura in via Grayson

MANTOVA E’ in programma l’asfaltatura di via Grayson. I lavori inizieranno mercoledì 27 settembre e termineranno lunedì 2 ottobre. Sarà modificata la viabilità e verrà istituito il senso unico alternato regolato con la presenza dei movieri dotati di palette rosse e verdi. E’ stata predisposta la segnaletica che annuncia il divieto di sosta anche nel parcheggio a lato di via Grayson. E’ stato stabilito il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e il divieto di sorpasso. Sarà garantita la circolazione dei pedoni e l’accesso alle abitazioni.

Gli interventi saranno temporaneamente sospesi nell’orario di ingresso e di uscita degli studenti dalle sedi scolastiche.

I lavori rientrano nel programma di interventi per la manutenzione e la riqualificazione della viabilità nel Comune di Mantova.