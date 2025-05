Calcio a 5. Saviatesta Mantova torna in Serie A. Sabato prossimo passerella al Neolù

MANTOVA Una cavalcata straordinaria, una stagione da incorniciare, un sogno che torna ad essere realtà: il Saviatesta Mantova è matematicamente promosso in Serie A. Il ritorno nella massima serie arriva con un turno d’anticipo grazie al roboante 4-1 inflitto al Lecco in trasferta, al termine di una partita dominata e gestita con autorità e cuore. È festa grande per i biancorossi, che tornano tra i giganti del futsal dopo appena una stagione di purgatorio in A2, confermando ambizioni, qualità e una mentalità vincente che non ha lasciato scampo alle rivali, MestreFenice in testa, battuta nel turno precedente e l’ultima ad arrendersi allo strapotere della squadra virgiliana. Ora il Saviatesta può prepararsi alla passerella di sabato prossimo al Neolù dell’ultima giornata (ospite il Maccan Prata) con la testa già proiettata alla prossima avventura in Serie A. E una città intera può tornare a sognare.