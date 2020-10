Due denunce per furto al supermercato

GUIDIZZOLO I Carabinieri della Stazione di Guidizzolo hanno denunciato M.L. 37enne ed un minore di anni 18, entrambi originari della Romania e residente nell’Alto Mantovano, per il reato di furto.

Nel primo pomeriggio del 23 ottobre una Guardia Particolare Giurata fermava, mentre uscivano da un supermercato di Castiglione delle Stiviere, una donna ed un ragazzo poiché avevano occultato dei prodotti cosmetici ed alimentari all’interno di uno zaino. I due sono stati denunciati in stato di libertà per furto dai Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, ed ora dovranno rispondere per il reato commesso alle Autorità Giudiziarie competenti.

La merce, del valore complessivo di circa 110,00 euro, è stata restituita all’avente diritto.