Kuehne+Nagel e Manpower: prosegue la selezione per raggiungere l’obiettivo delle 700 assunzioni nel multichannel fulfilment centre di Mantova

Kuehne+Nagel, azienda leader a livello globale nel settore della logistica e dei trasporti, con il supporto di Manpower, leader nelle innovative workforce solutions, punta a raggiungere 700 persone assunte per il proprio multichannel fulfilment centre, l’innovativo centro logistico da 130mila metri quadrati inaugurato lo scorso settembre a Mantova. Al momento, lo stabilimento ha già assunto 550 persone, con contratti sia a tempo determinato sia indeterminato.

Il multichannel fulfilment centre di Kuehne+Nagel è un polo logistico pionieristico, la cui impronta distintiva è determinata da sostenibilità, automazione e ambiente di lavoro capace di inspirare.

Il 70% dell’energia utilizzata deriva da pannelli fotovoltaici e l’intero impianto è alimentato da fonti rinnovabili ed è dotato di un sistema di illuminazione a LED. Il packaging viene effettuato con materiali sostenibili, minimizzando l’utilizzo di plastica. Un impegno concreto, attestato dalla LEED Gold Certification.

Lo standard di automazione è altissimo: miniload da 41 corsie con una capacità di stoccaggio superiore a 1.300.000 colli, shuttle system da 25 corsie con 440.000 contenitori e 675 navette, 38 postazioni di picking con una capacità superiore a 15.000 prelievi all’ora, 42 postazioni VAS (Value-Added Services), 28 postazioni di decanting, 12 postazioni per resi, imballaggio con riduzione dell’altezza e oltre 20 km di nastri trasportatori. Uno standard che da un lato garantisce una gestione più sostenibile, efficiente e competitiva, dall’altro trasforma il lavoro delle persone, riducendo attività ripetitive e fisicamente pesanti e richiedendo nuove competenze digitali e tecniche. A pieno regime lo stabilimento è in grado di gestire fino a 9 milioni di pezzi al mese.

Kuehne+Nagel apre le porte a un mondo di opportunità inimmaginabili e a un ambiente di lavoro che ispira, dove inclusione, sicurezza, sviluppo di carriera e benessere delle persone sono una priorità. Con un team a Mantova che rappresenta 28 nazionalità diverse, l’azienda promuove crescita e formazione continua attraverso Academy dedicate, job rotation, mentoring e coaching, preparando i talenti alle sfide del futuro. Nel multichannel fulfilment centre, le persone beneficiano di un ricco programma di welfare, che include giorni extra di congedo di paternità, giornate di permesso retribuito per attività di volontariato, supporto psicologico e convenzioni con palestre e piscine. Inoltre, corsi di formazione su intelligenza emotiva, problem solving e AI offrono strumenti concreti per affrontare l’evoluzione del settore logistico, oltre alle ampie possibilità in termini di flessibilità oraria. L’impegno di Kuehne+Nagel è concreto e certificato Great Place To Work per il secondo anno consecutivo. Inoltre, l’azienda è nella Classifica Best Workplaces Italia 2025 di Great Place to Work, posizionandosi al 7° posto nella categoria delle aziende con più di 1.000 persone.

Sostenibilità, automazione e ambiente di lavoro consentono a ognuno di trovare nel multichannel fulfilment centre il luogo di lavoro ideale per ogni esigenza – familiare, di studio o fisica.

“Al multichannel fulfilment centre troviamo un’altra conferma che lo sviluppo tecnologico e l’automazione non sono in contrasto con le opportunità di lavoro delle persone, anzi: l’innovazione apre nuove opportunità per tutti e tutte, a prescindere dalle capacità e dalle abilità fisiche” afferma Alfonso Santaniello, Head of Vertical ManpowerGroup. “Tuttavia, per cogliere in pieno queste opportunità rimane fondamentale la formazione. Anche in magazzino oggi occorrono figure specializzate, con competenze di elettronica, informatica e gestione delle risorse umane. La forza lavoro è la risorsa più importante per le aziende e una riqualificazione mirata è fondamentale per adattarsi e sbloccare il potenziale umano”.

“In questo hub lavoriamo diversi milioni di pezzi al mese al servizio della logistica B2B di uno dei principali marchi mondiali di abbigliamento sportivo. La logistica, dopo la pandemia, da un lato si è resa più complessa e con tempi più serrati, dall’altro le tecnologie hanno aperto nuove opportunità per efficientare i processi e al contempo alleggerire i carichi di lavoro. Le nostre parole chiave qui sono sostenibilità, inclusione e innovazione” dichiara Ruggero Poli, Managing Director Kuehne+Nagel Italia. “Ringraziamo in particolare la città di Mantova, dove abbiamo trovato il perfetto mix di infrastrutture, sostegno delle istituzioni e disponibilità di talenti qualificati per realizzare uno stabilimento di questa portata”.

Per candidarsi: https://www.manpower.it/it/trova-lavoro/aziende/kuehne-nagel