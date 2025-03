Turismo, agriturismi lombardi negli Stati Uniti per raccontare il successo dell’ospitalità contadina

Gli agriturismi della Lombardia sbarcano negli Stati Uniti d’America per raccontare il successo del turismo rurale grazie al modello dell’accoglienza contadina italiana. Lo rende noto Coldiretti Lombardia in occasione della partecipazione di Eleonora Masseretti, presidente Terranostra Lombardia e titolare di un agriturismo a Sotto il Monte in provincia di Bergamo, al vertice dell’Agriturismo 2025 in Mississippi.

Un’opportunità nata dalla collaborazione tra Campagna Amica e Mississippi Association of Cooperatives e promossa dalla World Farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta. Al centro dell’incontro le opportunità che l’agricoltura multifunzionale può offrire per la crescita economica dei territori, la sostenibilità e lo scambio culturale.

Eleonora Masseretti – continua Coldiretti Lombardia – ha spiegato come la legge di Orientamento, fortemente voluta da Coldiretti, abbia dato nuove traiettorie di sviluppo per l’agricoltura italiana e di valorizzazione del turismo rurale. Un intervento che ha aperto il confronto con gli agricoltori statunitensi sui modelli di agriturismi nei rispettivi Paesi, condividendo sfide e innovazioni future.

In Lombardia – conclude la Coldiretti regionale su dati Istat – sono attivi oltre 1.700 agriturismi, in grado di garantire una rete di più di 15mila posti letto e oltre 37mila coperti con un’offerta che nel tempo ha saputo integrare nuove opportunità e servizi legati alle peculiarità dei territori e al turismo esperienziale: dalle attività per gli amanti della natura e degli sportivi, come trekking o passeggiate a cavallo, alla visita di percorsi storici, culturali e naturalistici; dal wellness alle attività didattiche, fino ai corsi.