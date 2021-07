Pescatore recuperato dai vigili del fuoco nel Lago Superiore

Era uscito l’altro ieri con il suo gommone per pescare nelle acque del lago Superiore, ma quando ha fatto per rientrare si è alzato il vento e il piccolo motore elettrico della sua imbarcazione non riusciva a contrastare le onde e a risalire fino allo scivolo di Belfiore da cui era partito, così ha guadagnato la sponda nei pressi della San Lazzaro, dove ha passato la notte in attesa che calasse il vento.

Ieri mattina però la situazione non era ancora cambiata e così ha chiesto aiuto ai vigili del

fuoco di Mantova che sono andati a recuperarlo con il loro gommone. Protagonista di questo “naufragio” un 37enne di Rio Saliceto. L’uomo era arrivato a Mantova l’altro ieri e dopo avere scaricato il proprio gommone a Belfiore lo ha messo in acqua per poi passare la giornata a pesca. Nel corso della giornata però, si è alzato un forte vento che ha trasformato le increspature delle acque del lago Superiore in onde vere e proprie. Non era

certo un lago forza 7, ma il piccolo motore elettrico che spingeva il gommone del 37enne

non riusciva ad avanzare. Il pescatore non si è preoccupato più di tanto: ha accostato alla

sponda nei pressi della San Lazzaro e ha continuato a pescare per il resto della notte,

confidando che il giorno seguente il vento sarebbe calato. Ciò che invece non si è verificato. A quel punto, vista la situazione, l’uomo ha chiamato i vigili del fuoco che si sono portati a Belfiore dove a loro volta hanno messo in acqua il loro gommone e sono andati a recuperare quello su cui si trovava il 37enne, che hanno poi trainato fino a Belfiore, dove il pescatore è approdato intorno alle 11 di ieri.